Кулеба каже, що в Києві бачили відповідь США на вимоги Росії до її передачі Москві

Представники української влади ознайомилися з відповіддю Сполучених Штатів на вимоги Росії щодо «гарантій безпеки», перш ніж посол США передав її Москві. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму твітері.

«Ми бачили письмову відповідь США, перш ніж її передали до Росі. З боку України заперечень немає. Важливо, що США залишається в близькому контакті з Україною до та після всіх контактів із Росією. Жодних рішень про Україну без України. Золоте правило», – нагадав Кулеба.

У Росії раніше вже розкритикували відповіді Вашингтона та НАТО на вимоги гарантій не розширення Північноатлантичного альянсу та, зокрема, ненадання членства в ньому Грузії та Україні.

Як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам 27 січня, відповідь американської сторони продемонструвала відсутність «готовність» зважити на занепокоєння Росії.

«Виходячи з того, що наші колеги сказали вчора, стає абсолютно зрозумілим, що щодо основних категорій, викладених у цих проектах документів... ми не можемо сказати, що наші думки були враховані або що була виявлена готовність врахувати наші занепокоєння», – заявив Пєсков, додавши, що Москва «не поспішатиме з оцінками».

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Водночас міністр закордонних справ Сергій Лавров зазначив, що головна вимога Росії – гарантія, що Україна не вступить до НАТО – була проігнорована.

«Позитивної відповіді на головне питання не було», – сказав Лавров у заяві.

Він зазначив, втім, що має «надію на початок серйозної розмови з другорядних питань».

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив напередодні, що в письмовій відповіді США викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

НАТО, зі свого боку, у відповідь на вимоги Москви закликало її «до негайної деескалації», повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

Росія висунула свої вимоги на тлі нарощування сил біля кордонів України. Особливо останніми тижнями на Заході все частіше звучать побоювання, що Росія готує широкомасштабну агресію проти України. Російське МЗС у разі неприйняття вимог погрожувало «військово-технічними та військовими заходами».