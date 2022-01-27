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«Втомилися чекати»: український фотожурналіст описав настрій на фронті

Фото: Андрій Дубчак/Donbas Frontliner (Copyright) Фото:Andriy Dubchak/Donbas Frontliner (Copyright)

Двоє з найдосвідченіших військових фотокореспондентів України розповіли Радіо Свобода про атмосферу вздовж лінії фронту на Донбасі та загрозу масштабного російського вторгнення.

Український фотожурналіст-фрілансер Анатолій Степанов, який зараз перебуває на передовій, у місці, яке не розголошується
Український фотожурналіст-фрілансер Анатолій Степанов, який зараз перебуває на передовій, у місці, яке не розголошується

Анатолій Степанов: «Тихіше, ніж в Києві»

Таке відчуття, що на передовій тихіше, ніж у Києві. Зазвичай так буває – чим далі від столиці і ближче до фронту, тим спокійніше.

Тут усі знають, що треба робити. Немає нічого подібного до істерії, яку ви зараз бачите у ЗМІ. За останній місяць на передовій насправді нічого не змінилося.

Український військовослужбовець курить цигарку в бліндажі поруч зі своєю зброєю. Луганська область, 22 січня
Український військовослужбовець курить цигарку в бліндажі поруч зі своєю зброєю. Луганська область, 22 січня

Хоча тут загалом спокійно, але в п’ятницю ввечері (21 січня) за пару кілометрів від позиції, де ми перебували з журналістами, зав’язався справжній бій. Працювали 82-міліметрові міномети, великокаліберний кулемет «Утьос», з обох сторін – ручні протитанкові гранатомети. Це тривало близько 90 хвилин, але лінія фронту при цьому залишалася спокійною. Було схоже просто на суперечку між двома сторонами.

Плакат президента Росії Володимира Путіна, що використовувався для відпрацювання вогню на передовій. Фото Анатолія Степанова, Луганська область, 22 січня
Плакат президента Росії Володимира Путіна, що використовувався для відпрацювання вогню на передовій. Фото Анатолія Степанова, Луганська область, 22 січня

Під час спілкування з десантниками один з офіцерів сказав: якщо розпочнеться російське вторгнення, то, швидше за все, вони всі тут загинуть. Він сказав також, що солдати на фронті – це щит, який під час вторгнення дозволить виграти час для наступної лінії оборони.

Я не думав про план втечі, якщо станеться вторгнення. Моя робота – фотографувати все, що відбуватиметься. Я маю намір залишатися тут, на сході.

Український боєць в окопі. Луганська область, 22 січня
Український боєць в окопі. Луганська область, 22 січня

Я припускаю, що існують різні плани вторгнення. Але сумніваюся, що навіть Росія знає, який сценарій вона використає, якщо взагалі має намір використовувати будь-який з них. Від кордону з Білоруссю до Києва – менше ніж 100 кілометрів.

Влітку були артилерійські обстріли, а зараз використовується переважно стрілецька зброя, це дрібниці. Війна зараз у сплячці.

Український фотожурналіст Андрій Дубчак (праворуч), який заснував проєкт Donbas Frontliner Media і зараз працює поблизу Маріуполя
Український фотожурналіст Андрій Дубчак (праворуч), який заснував проєкт Donbas Frontliner Media і зараз працює поблизу Маріуполя

Андрій Дубчак: «Настрій інший»

Зараз на лінії фронту відчувається спокій – лише звичайні поодинокі перестрілки. Але настрій панує інший, ніж кілька тижнів тому, коли люди були байдужими до розмов про вторгнення.

Тоді вони не вірили в таку можливість. Вони думали, що буде така ж ситуація з нарощуванням військ і техніки, як навесні. Натомість тепер чутки про вторгнення безперечно зачіпають як військових, так і цивільних. Важко лишатися осторонь новин в інтернеті та на телебаченні.

Українські військовослужбовці покладають квіти до меморіалу жертвам ракетного обстрілу в Маріуполі, який стався 7 років тому та призвів до загибелі 31 людини. 24 січня
Українські військовослужбовці покладають квіти до меморіалу жертвам ракетного обстрілу в Маріуполі, який стався 7 років тому та призвів до загибелі 31 людини. 24 січня

Нещодавно я працював на ринку в Маріуполі, саме в тому місці, яке в 2015 році потрапило під інтенсивний обстріл з реактивних систем «Град». Якісь бабусі почали на мене кричати. Це було неочікувано і вказувало на напругу, яку відчувають люди.

Також курс гривні падає, натомість зростає ціна на бензин. Один солдат сказав мені, що він «втомився чекати» російського вторгнення, і сказав, що «нарешті б це вже трапилося». На його думку, шанси повномасштабної війни приблизно 50 на 50.

Молодий український солдат біля лінії фронту, в місці, що не розголошується. Донецька область, початок січня
Молодий український солдат біля лінії фронту, в місці, що не розголошується. Донецька область, початок січня

Я спостерігав, як іноземний журналіст робив репортаж біля блокпосту на околиці Маріуполя. Він був одягнений у бронежилет і балістичний шолом. За його спиною проходили мирні жителі, з цікавістю споглядаючи це «шоу». Комусь це може здатися дещо безглуздо.

Знак, що попереджає про небезпеку мінування неподалік від лінії фронту, початок січня
Знак, що попереджає про небезпеку мінування неподалік від лінії фронту, початок січня

Я маю великий досвід ведення статичної окопної війни, але, чесно кажучи, я не володію знаннями про стрімкі конфлікти. Якщо станеться вторгнення, я буду настільки близький до бою, допоки відчуватиму себе в безпеці. Але хто ж знає, що це означає.

Нещодавно один журналіст запитав солдата біля лінії фронту: «Тут безпечно?». Солдат був збентежений таким запитанням, він голосно розсміявся і відповів: «Це місце абсолютно несумісне з безпекою».

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