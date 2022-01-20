Нацбанк бачить «перші ознаки стабілізації курсу гривні», але ключовою умовою вважає деескалацію

У Національному банку спостерігають початок стабілізації курсу гривні до долара після тривалого падіння. Про це повідомив директор Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін на брифінгу 20 січня.

«Ми вже бачимо перші ознаки стабілізації курсу гривні. Вчора Національний банк продавав валюту, але в дуже невеликих обсягах, менше 20 мільйонів доларів, сьогодні ми не робили інтервенцій взагалі», – зазначив він.

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Лупін позитивно оцінив те, як український валютний ринок пройшов через період турбулентності.

«По-перше, готівковий ринок сильно не віддалявся від міжбанківського валютного курсу. По-друге, ми не фіксували жодного звернення, що, наприклад, немає доларів у касі банку чи обмінного пункту, що неможливо купити валюту. Тобто пройшли дуже, я сказав би, на позитивній ноті», – сказав представник Нацбанку.

Водночас він назвав ключовою умовою подальшої стабілізації гривні деескалацію військової напруги біля кордонів України.

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«Коли буде деескалація, валютний ринок швидко стабілізується. Відповідно, баланс попиту й пропозиції у нас, згідно з фундаментальними факторами зараз – це й високі ціни на експортні товари, які продовжують залишатися високими, це й перекази в Україну, експорт ІТ-послуг – всі ці фундаментальні фактори на курс мають ревальваційний вплив», – підсумував Лупін.

Національний банк 20 січня повідомив про підвищення облікової ставки до 10% річних та погіршення інфляційного прогнозу на 2022 рік до 5% до 7,7%.