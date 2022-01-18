Долар на міжбанку виріс до річного максимуму: що відбувається з курсом?

18 січня тоги на міжбанківському валютному ринку закрились котируванням на рівні 28,37–28,39 гривні за долар. Це максимальне значення з грудня 2020 року. Протягом дня американська валюта сягала позначки 28,5 гривень. Долар стрімко йде вгору з початку листопада, коли на міжбанку за нього давали трохи більше від 26 гривень. Чим зумовлене здешевлення гривні і до чого тут російська агресія? На цю тему Радіо Свобода поспілкувалося з експертом валютного ринку й економістами.

Показово, що ще у листопаді 2021 року долар на міжбанку досяг свого мінімуму, (впавши до позначки 26,1 гривні). Так дешево американська валюта коштувала останнього разу в березні 2020 року.

Напередодні торги на міжбанку теж закінчилися ростом долара, після чого Нацбанк вимушений був знизити офіційний курс гривні до мінімуму з лютого минулого року.

Загалом котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.

Що тисне на курс гривні?

Основна причина ситуації на валютному ринку – це геополітичні процеси, що відбуваються навколо України і страх іноземних інвесторів втратити в Україні гроші, які вони будь-якими способами зараз намагаються вивести, вважає економіст Олег Пендзин.

Доки не буде остаточно зняте питання пов’язане із загрозою нової агресії Росії, ці ситуації будуть загострюватись, додає експерт.

Воєнні дії з Росією – це головний фактор, який тисне наразі на ринок

Такої ж думки притримується і керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, який називає драйвером падіння гривні відтік інвесторів, які розпродають українські активи.

«Ризик військових дій, ескалація конфлікту, воєнні дії з Росією викликають панічні продажі, в результаті чого інвестори йдуть із країни. Це головний фактор, який тисне наразі на ринок», – вважає аналітик.

І додає, що внутрішні інвестори, бізнесмени так само виводять частину своїх активів.

Є й інші фактори впливу, але вони не настільки агресивні. Зокрема, це і активність газових трейдерів, які не закуповували газ в кінці минулого року і зараз роблять це за високою ціною. Це імпортери, які активно включились в купівлю валюти, оскільки є попит від населення на продукти і товари, які зараз за кордоном дешевші ніж в Україні, пояснює Андрій Шевчишин.

Як впливають на курс борги держави

Що таке ОВДП та як іноземці впливають на курс, пояснює економіст Олег Пендзин.

«Україна – країна, яка має борги. Для того, щоб борги перекривати ми запозичуємо гроші, віддаємо старі борги і таким чином накопичуємо нові. Рефінансуючи борги ми випускаємо облігації. Іноземні інвестори купують їх, а Україна отримує гроші для повернення минулих боргів», – каже Олег Пендзин в коментарі Радіо Свобода.

Маємо величезну кількість іноземців, що сидять у гривневих облігаціях

За його словами, останні роки Україна в основному залучає кошти через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) номінованої гривні. Він пояснює, іноземці продають свою валюту, купують гривню і вкладають в ОВДП.

«Сьогодні ми маємо величезну кількість іноземців, що сидять у гривневих облігаціях, – зауважує Пендзин. – У зв’язку із тим, що різко загострилась риторика у світі з приводу можливої агресії росіян в Україну, фінансові ринки почали дуже сильно хвилюватись».

Олег Пендзин вважає, що при найбільш песимістичному сценарії Україна миттєво припинить виплати по облігації та виконання своїх обов’язків як кредитора, якщо в країну зайде загарбник.

«Тому іноземці настрахані можливою інтервенцією почали зараз активно продавати свої облігації внутрішньо-державної позики номіновані в гривні», – каже Олег Пендзин.

Що буде з курсом долара

Ситуація на валютному ринку не спричинена жодними мікроекономічними чинниками. Зараз є одна причина – це геополітичне напруження, вважає виконавчий директор «Центру економічної стратегії» Гліб Вишлінський.

«Якщо ситуація деескалюється, тоді можна очікувати, що гривня умовно повернеться в ті діапазони, в яких вона перебувала до кінця осені. Відповідно, далі буде визначатись конкретними економічними чинниками. В гіршому сценарії важко щось прогнозувати», – каже Гліб Вишлінський.

Як тільки ризик воєнних дій піде, гривня стабілізується

Якщо курс долару подолає максимальні позначки з 2017 року, він може продовжити рух. Ринок намагатиметься подолати відмітку 28,6-28,7, очікує Андрій Шевчишин.

«Курс продовжить рухатись далі. Оскільки зараз працює агресивний фактор, який супроводжується панічними продажами і покупками валюти на міжбанку і на готівковому ринку. Але як тільки ризик воєнних дій піде, гривня стабілізується і можливо навіть відкотиться до прийнятних позначок», – вважає аналітик.