На російському фондовому ринку стався найбільший за рік обвал

На російському фондовому ринку стався найбільший з березня минулого року обвал. Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, 18 січня індекс московської біржі до закриття торгів опустився на 6,5%, в іншому значенні – до позначки 3 тисячі 328 пунктів.

Індекс РТС, який є основним індикатором фондового ринку Росії, впав на 7,29%, або до 1 тисячі 367 пунктів. Востаннє значення індексу РТС було нижчим за 1 тисячу 400 пунктів у лютому минулого року.

Акції найбільших російських компаній «Газпрому», «Сбера» (бренд «Сбербанка России» – ред.) та «Яндекса» також впали в середньому на 10%.

Аналітики й експерти вважають, що акції дешевшають через геополітичну напруженість, зокрема, ситуацію на російсько-українському кордоні, де Москва накопичила війська. Україна і Захід стверджують, що Росія готується до повномасштабного військового вторгнення в Україну. У Кремлі це заперечують.