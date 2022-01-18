Вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки, зокрема санкції – голова МЗС Канади

Будь-яке вторгнення в Україну з боку Росії спричинить результат у вигляді серйозних наслідків для агресора, зокрема дуже суворі скоординовані санкції союзників, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Ми єдині в нашій підтримці України, й будь-яке вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, зокрема дуже суворі скоординовані санкції з боку наших союзників», – сказала Жолі на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.

Вона зазначила, що після візиту в Україну також відвідає Париж і Брюссель, щоб обговорити ці питання.

«Мій візит – це демонстрація незмінної, твердої підтримки та солідарності з Україною та українцями. Канада глибоко занепокоєна зосередженням військ Росії на кордоні з Україною. Ми також надзвичайно занепокоєні дестабілізаційною діяльністю в Україні та навколо неї», – сказала голова МЗС Канади.

Вона наголосила на підтримці Канадою української незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

«Канада засуджує зосередження російських сил на кордоні з Україною, ми засуджуємо спробу анексії та незаконну окупацію Криму. Є лише один єдиний можливий шлях уперед – Росія повинна здійснити деескалацію і долучитися до змістовного діалогу», – сказала Жолі.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.