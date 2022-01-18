Канада надіслала в Україну «невеликий контингент» спецпризначенців – ЗМІ

Канада надіслала в Україну «невеликий контингент» спецпризначенців з елітного підрозділу збройних сил, Канадського полку спеціальних операцій (CSOR). Про це канадський телеканал Global News повідомив 17 січня із посиланням на власні джерела.

Ці джерела вказують, що присутність в Україні канадських спецпризначенців, які прибули 9 січня, є частиною міжнародних зусиль під егідою НАТО зі стримання російської агресії проти України. Підрозділ також отримав завдання допомогти розробити план евакуації канадських дипломатів у разі масштабного вторгнення Росії.

За словами речниці полку Ембер Біно, ці канадські спецпризначенці працюють в Україні з 2020 року. Підрозділ спеціалізується на тренуванні, а також на перевірці інструкторів та військового керівництва. Водночас, за даними джерел Global News, надісланий у січні контингент не має завдань із тренування.

Минулого тижня уряд Канади закликав своїх громадян уникати поїздок в Україну через нарощування російських військ біля українських кордонів. Цього тижня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Київ, де зустрінеться з українськими посадовцями та канадськими військовими інструкторами.