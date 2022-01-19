На міжбанку зупинився обвал гривні

На українському міжбанківському валютному ринку продавці і покупці знайшли баланс поблизу позначки 28,4 гривні за долар. Торги на міжбанку відбуваються на рівні 28 гривень 41–43 копійки за долар (дані Finance.ua станом на 12:25), це на 4 копійки більше за рівень закриття торгів 18 січня.

«Попит на валюту зберігається на високому рівні, що дозволяє великим продавцям та спекулянтам багато в чому диктувати свої умови. Тільки інтервенції Нацбанку якоюсь мірою стримують апетити продавців і то не завжди і не в усьому. Аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП пройшов очікувано слабо (продали паперів лише на 4,15 мільярда гривень в еквіваленті та фактично всі ці суми – у валютних облігаціях). Усі інвестори чекають на рішення Нацбанку щодо облікової ставки та вирішення ситуації на кордоні з Росією», – писали на початку торгів експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 28 гривень 40 копійок за долар, це на 1 копійку менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.