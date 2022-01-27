Блінкен попередив Москву про «масштабні наслідки» в разі вторгнення в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зіткнеться з «масштабними наслідками», якщо вона вибере «шлях агресії» проти України, закликаючи Москву до дипломатії і припинення розбудови кризи на кордоні з Україною.

В інтерв’ю Радіо Свобода 27 січня Блінкен також сказав, що Сполучені Штати досі не знають, якою є кінцева мета Кремля щодо України і щодо його вимог переписати чинну структуру безпеки Європи.

«Я стверджую, що єдина людина, яка може розповісти вам, яка мета в Кремля, – це президент Путін. Я не думаю, що хтось інший знає. І він може цього навіть не знати, тому що те, що він робив у минулому, і я вважаю, що визначає його підхід до речей, – це створити якомога більше варіантів. І вони охоплюють весь діапазон», – сказав Блінкен.

Держсекретар заявив про це в той час, як у Білому домі минулого тижня заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

Напередодні Ентоні Блінкен заявив, що в письмовій відповіді США на адресу Росії викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

НАТО, зі свого боку, у відповідь на вимоги Москви закликало її «до негайної деескалації», повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.