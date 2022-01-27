Зеленський матиме телефонну розмову з Байденом 27 січня – речник

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден ввечері 27 січня проведуть телефонну розмову, повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

«На вечір запланована телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона буде логічним продовженням тісної співпраці, узгодженням дій і свідченням підтримки України її надійним партнером», – написав Никифоров у фейсбуці.

За його словами, як очікують, президенти торкнуться питань мирного процесу, безпеки, зокрема енергетичної, оборонної взаємодії, макрофінансової підтримки, антиолігархічної реформи.

«Утім, перелік тем не є вичерпним. Це буде друга розмова президентів у січні й третя за два місяці. Про результати ми повідомимо на сайті та в соціальних мережах», – додав речник Зеленського. Про точний час розмови він не повідомив.

Розмова відбуватиметься в той час, як у Білому домі минулого тижня заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив напередодні, що в письмовій відповіді США на адресу Росії викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

НАТО, зі свого боку, у відповідь на вимоги Москви закликало її «до негайної деескалації», повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.