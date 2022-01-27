Повернення НАТО до позицій 1997 року не буде: відповідь США і перша реакція Росії

Вашингтон передав Росії письмові відповіді на її вимоги щодо гарантій безпеки

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що США відкинули головну вимогу Москви про повернення НАТО до конфігурації 1997 року, щоб Росія почувала себе у більшій безпеці.

«Ні, ви не можете говорити, щоб ми повернули годинник назад до 1997 року, і щоб усі країни, які вступили до НАТО після цього, вийшли з нього, – заявила Шерман. – Цього не станеться», – повідомляє «Голос Америки».

«Я абсолютно ясно заявила російській стороні: ви не прийматимете рішення про членство в НАТО, – продовжила високопоставлений американський дипломат, виступаючи на віртуальному форумі з європейської безпеки. – Це не вам вирішувати. Це вирішуватиме членам НАТО. І ви не вирішуватимете питання про виведення всіх наступальних озброєнь із Європи».

При цьому вона зазначила, що якщо Росія хоче обговорити реальні питання взаємної безпеки, такі як контроль над озброєннями, запобігання конфліктним ситуаціям, транспарентність, то США готові до таких дискусій.

«Є багато способів забезпечити взаємну безпеку, без ультиматумів, без загроз Україні, без примусу, підривної діяльності та вторгнення», – зазначила заступник держсекретаря.

НАТО не є загрозою для Росії

Шерман заявила, що НАТО не є загрозою для Росії, оскільки це оборонний альянс, створений для оборони та захисту Європи.

«Не може бути, щоб Росії, яка має найбільші звичайні збройні сили в Європі, є постійним членом Ради Безпеки ООН, має величезні території з колосальними енергетичними ресурсами, країні, яка є однією з двох найбільших ядерних держав світу, могла загрожувати Україна, менша і все ще країна, що розвивається», – підкреслила вона.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи 26 січня перед журналістами, заявив, що Сполучені Штати передали Росії письмові відповіді на її вимоги щодо гарантій безпеки в рамках переговорів щодо запобігання військовій ескалації щодо України.

За словами Блінкена, відповідь передбачає дипломатичний шлях уперед на випадок, якщо Росія готова піти цим шляхом, і містить принципову і прагматичну оцінку висловлених російською стороною побоювань.

Крім того, у документі викладаються побоювання, висловлені США та їх союзниками.

Блінкен зазначив, що у документі є позитивні речі, яким слід приділити увагу.

«Ми торкнулись можливості обопільних заходів з транспарентності щодо розміщення сил в Україні та заходи спрямовані на підвищення впевненості стосовно військових навчань та маневрів у Європі. Ми торкнулись і інших ділянок, де ми бачимо потенціал для прогресу. Включно із контролем озброєнь щодо ракет у Європі, нашої зацікавленості в угоді, що послідує за новим договором про СНО, яка стосується усіх ядерних озброєнь, та шляхи збільшення транспарентності та стабільності», – відзначив Блінкен.

Блінкен наголосив, що відповідь США повторює раніше озвучені позиції відданість таким ключовим принципам як суверенітет та територіальна цілісність України та право держав самостійно обирати безпекові рішення та альянси.

США відкриті для діалогу, надають перевагу дипломат і готові рухатись уперед «там, де є можливість».

Умовами для цього Блінкен назва деескалацію агресію проти України з боку Росії, припинення агресивної риторики, та її готовність до діалогу у дусі взаємності.

Оглядачі насторожило, що США оголосили, що не будуть оприлюднювати свою відповідь, віддають перевагу конфіденційним перемовинам, і сподіваються, що Росія поділяє цю точку зору.

Що ж Росія?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував отриману відповідь від США.

Лавро заявив, що у відповіді США немає реакції на головне питання Росії про нерозширення НАТО на Схід та розміщення ударних озброєнь, які можуть загрожувати Російській Федерації.

Коментарі Сергія Лаврова опубліковані на сайті МЗС Росії.

Зокрема, Сергій Лавров сказав таке:

«Там є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних питань. З головного питання у цьому документі реакції позитивної немає».

«Щодо змісту відповіді, то думаю, що він найближчим часом стане відомим широкому загалу. Хоча, як нам сказали американські колеги, вони вважають за краще, щоб документ залишився для конфіденційного дипломатичного діалогу, але він узгоджений з усіма союзниками США та з українською стороною. Тому у мене немає жодних сумнівів, що найближчим часом буде «витік».

«Принцип, за яким не можна зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших, свідомо замовчується. Ні Стамбульська, ні Астанинська декларації нашими західними партнерами в дискусіях про євробезпеку, які зараз відбуваються, не згадуються. Старанно обходяться стороною. Ми такого прийняти не можемо».

«Найближчим часом ми надішлемо їм офіційний запит з вимогою пояснити, чому вони висмикують зі своїх власних зобов'язань лише один пункт, а умови дотримання цього улюбленого для них пункту вони намагаються ігнорувати».