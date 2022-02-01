Блінкен закликав Росію до деескалації на кордоні з Україною – Держдепартамент про розмову з Лавровим

Державний секретар США Ентоні Блінкен 1 лютого в телефонній розмові з російським колегою Сергієм Лавровим підтвердив необхідність для Росії негайно вжити заходів для деескалації ситуації на кордоні з Україною та відвести війська, йдеться у повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

Блінкен «наголосив, що подальше вторгнення в Україну матиме швидкі та серйозні наслідки, закликав Росію триматися шляху дипломатії», вказано в документі. Держсекретар нагадав про підтримку Вашингтоном суверенітету України і її права самостійно визначати зовнішню політику та формувати альянси. Блінкен також заявив про готовність Вашингтона продовжувати діалог із Москвою щодо тем, які викликають занепокоєння у безпековій сфері, повідомляє Держдепартамент США.

У повідомленні російського дипломатичного відомства йдеться, що під час обговорення ситуації в Україні Лавров «закликав замість нагнітання агресивної риторики та накачування ЗСУ різними видами озброєнь використовувати вплив США на українську владу для примушування її до повноформатного виконання Мінських домовленостей».

Україна, США та інші країни-члени ООН стверджують, що Росія зібрала 130 тисяч особового складу, а також військову техніку та важке озброєння поблизу кордонів, в окупованому Криму, у Білорусі, а також нарощує військове угруповання на окупованій частині Донбасу.

Росія заперечує свої наміри вторгатися в Україну і відкидає звинувачення у агресивній політиці. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія лише захищає своє право на безпеку і звинуватив НАТО у намаганні наблизитися до російських кордонів, а Україну у плануванні нападу на Крим, Донецьк та Луганськ.