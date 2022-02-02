Вся зброя, яку отримує Україна, потрібна для захисту – Зеленський

Озброєння, яке Україна отримує від інших країн, призначене для захисту, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав під час спільного брифіну з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві.

Таким чином Зеленський відповів на питання журналістки про те, що отримана зброя є стримуючим фактором на тлі росту напруги, чи її планують використовувати.

«Після того, як в нас окупували частину наших територій, ми нарощуємо рівень нашої обороноздатності, боєздатності та спроможності нашої армії. Ми фундаментально розуміємо, що нам потрібно. Я не готовий сьогодні публічно говорити, про що з якою країною ми детально домовляємося і що ми отримуємо. Для нас дуже важливо, що вся ця зброя – це все захист. Ми думаємо тільки про мир. Ми думаємо тільки про деокупацію територій і тільки дипломатичним шляхом», – сказав президент.

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Він нагадав, що в рамках політики стримування західні країни готують санкції проти Росії, хоча «є розходження» щодо того, чи запроваджувати ці санкції превентивно, чи в разі подальшого російського вторгнення.

Прем’єр-міністр Нідерландів, зі свого боку, назвав єдиним рішенням конфлікту деескалацію та дипломатію. Він висловив сподівання на продовження діалогу, зокрема, між Росією та країнами «нормандського формату».

«Я сподіваюся, що цей діалог дасть рішення. Якщо ні, тоді Нідерланди абсолютно чітко говорять, що подальша агресія щодо України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США, щоб підготувати потужний пакет санкцій. Нідерланди тим часом будуть підтримувати Україну як можуть», – запевнив він.

Рютте додав, що йдеться, окрім економічної співпраці, також і про допомогу в протидії кібернападам.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.