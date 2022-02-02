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Уряд Польщі ухвалив рішення про військову допомогу Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що уряд ухвалив рішення на його прохання

Уряд Польщі ухвалив рішення про надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів і боєприпасів, повідомив у твітері міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Хороші новини. На моє прохання Рада Міністрів ухвалила постанову про допомогу Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun і боєприпаси», – написав він.

1 лютого під час візиту до Києва прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий заявив, що Польща готова надати Україні оборонну допомогу.

Зокрема, за його словами, Польща готова передати Україні декілька тисяч артилерійських снарядів і патронів, легких мінометів і дронів.

Матеуш Моравецький про цінність безпеки і союзів, і про надання Польщею допомоги Україні у вигляді зброї
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Матеуш Моравецький про цінність безпеки і союзів, і про надання Польщею допомоги Україні у вигляді зброї

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