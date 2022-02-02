На тлі безпекової кризи довкола України до Києва прибуває голова уряду Нідерландів

Ще один західний лідер – прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте – прибуває у середу з візитом до України на тлі безпекової кризи, пов’язаної із концентрацією російських військ біля українського кордону і загрозою вторгнення.

«2 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом», – йдеться в повідомленні Офісу президента України.

Згідно з повідомленням, близько полудня відбудеться зустріч Зеленського і Рютте із представниками ЗМІ.

Напередодні з візитом в Україні для обговорення безпекових питань перебував голова британського уряду Борис Джонсон.