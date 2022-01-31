У Мінських угодах є пункти, на які український народ не піде – експосол США в Україні

Колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Теффт прокоментував перспективи втілення Мінських домовленостей у відповідності до об’єднаного підходу Франції та Німеччини. У інтерв’ю грузинській службі Радіо Свобода він вказав на проблеми, пов’язані з політичними рішеннями в рамках втілення угод.

«Звісно, там є низка елементів, які допомогли б стабілізувати ситуацію та призвели б до відведення російського військового обладнання та сил з Донбасу. Але там є також пункти щодо надання Донбасу більшої автономії та більше впливу на рішення уряду», – сказав він.

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Теффт висловив думку, що подібні рішення не знайдуть підтримки в українському суспільстві:

«Це все ще непрохідні варіанти, адже ми знаємо, які різко укранський народ реагує на ці речі. Він не дасть Росії або підтримуваним Росією силам права голосу в уряді в Києві або в ухваленні урядових рішень, особливо після того, що вони робили протягом цього останнього року. Відтак є фундаментальна розбіжність».

5 вересня 2014 року в Мінську була підписана перша з трьох мінських домовленостей, відома як Мінський протокол. Цей документ, зокрема, передбачає «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки у прикордонних районах України і Російської Федерації». Росія ігнорує вимоги Мінського протоколу; цей пункт досі не виконаний, Москва не бажає обговорювати його.