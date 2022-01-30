Українська делегація в ТКГ після відставки Арестовича не має людини, яка б виконувала функції спікера – Гармаш

Після відставки Олексія Арестовича в українській делегації у Тристоронній контактній групі на переговорах з урегулювання на Донбасі поки що немає людини, яка б предметно виконувала функції спікера делегації, констатував у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода учасник переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш.

«З Арестовичем мені чудово працювалося і, більш того, напередодні я читав стейтмент після ТКГ і знайшов там дуже серйозні помилки. У тому числі політичні. І, я вважаю, що це якраз наслідок того, що немає зараз людини, яка б цим предметно займалася. Тим більше, що оскільки Арестович був ще радником президента, він був такою комунікацією, яка знімала напруження певною мірою. Тому мені його не вистачає. Я сподіваюся, що буде людина, яка виконуватиме його функції», – зауважив Гармаш.

17 січня «4 канал» поінформував у фейсбуці, що Олексій Арестович в його ефірі заявив про звільнення з посади спікера української делегації в Тристоронній контактній групі. За тодішніми даними «4 каналу», Арестович звільнився за власним бажанням, і рішення пов’язане з особистими причинами.

19 січня Арестович у своєму фейсбуці розкритикував і чинного президента України Володимира Зеленського, і його попередника Петра Порошенка. Арестович стверджував, що не збирався звільнятися, але до цього його, мовляв, спонукали події, пов’язані з Порошенком.

17 січня в Україну з Польщі повернувся п’ятий президент України, нині народний депутат Петро Порошенко. Літак із ним приземлився в столичному аеропорту «Жуляни». В аеропорту зібралися сотні прихильників Порошенка, а також правоохоронці. Правоохоронці підозрюють Порошенка у державній зраді, той категорично відкидає обвинувачення. «Я буду боротися проти політично вмотивованого переслідування», – заявив п’ятий президент України.

Як писав Арестович, «у понеділок (17 грудня – ред.) я приїхав на роботу, як завжди, підійшов до будівлі й зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Тому що я здатний пробачити багато, включаючи особисту підлість стосовно мене (це політика, всі ми Макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок й все таке). Але слабкості я пробачити не можу», – стверджував 19 січня Арестович.

Ще через кілька днів Арестовича занесли до бази «Миротворець». На «Миротворці» Арестовича назвали «професійним провокатором», звинуватили, зокрема, у дискредитації Збройних сил України. У відповідь Арестович зазначив, що таким чином йому намагаються політично помститися.

Олексій Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента України з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони з 1 грудня 2020 року. З 28 жовтня 2020 року Арестович був спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу.