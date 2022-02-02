Білий дім відмовився вживати слово «неминуче» щодо вторгнення Росії в Україну

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що більше не вживатиме слово «imminent» (англійською – «неминуче») для оцінки можливої загрози нового масштабного вторгнення Росії в Україну. Про це Псакі заявила 2 лютого на брифінгу.

«Я використовувала це (слово imminent – ред.) одного разу і думаю, що інші користувалися ним, після чого ми припинили застосовувати його, оскільки, я думаю, це надсилало сигнал, який ми не збиралися надсилати, ніби ми знали, що президент Путін ухвалив рішення», — сказала Псакі.

Вона нагадала, що в більшості випадків наголошувала, що Росія «може вдатися до вторгнення в будь-який момент», і це залишається актуальним понині.

Оцінка офіційного Вашингтона щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну зі словом «imminent», яка була перекладена українською як «неминуче», викликала нерозуміння в Києві. Згодом у Білому домі пояснили, що мають на увазі «очевидну ймовірність» того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.