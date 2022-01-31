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Експосол США в Україні прокоментував різницю в риториці Зеленського й Байдена щодо загрози Росії

Говорячи про причини того, чому американська та українська адміністрації по-різному публічно оцінюють можливість масштабного російського вторгнення, Джон Теффт звернув увагу на те, що вони звертаються до різних аудиторій

Колишній посол Сполучених Штатів у Грузії, Україні та Росії Джон Теффт у інтерв’ю грузинській службі Радіо Свобода прокоментував розбіжності в коментарях президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо ймовірності російського вторгнення до України.

Говорячи про причини того, чому американська та українська адміністрації по-різному публічно оцінюють можливість масштабного російського вторгнення, дипломат звернув увагу на те, що вони звертаються до різних аудиторій.

«Думаю, важливо тримати в голові, що йдеться про різні аудиторії, і не реагувати надто гостро на ту чи іншу заяву. Деякі сигнали, які президент Байден намагається надіслати, спрямовані не тільки на Україну – ці публічні сигнали, попередження щодо військового нападу Росії, надсилаються Росії, аби допомогти вести союзників НАТО та дати раду з цією створеною Росією загрозою європейській безпеці», – заявив Теффт.

Натомість президент Зеленський, на його думку, мусить «мати справу з українським народом, який стривожений ймовірністю російського нападу».

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«Відтак вони (українська влада – ред.) повинні тут давати раду очікуванням. Очевидно, концентрація російських військ є дуже масштабною, вона дуже загрозлива, тривожна й небезпечна. Тож я не впевнений, що президент Путін дійсно ухвалив рішення. Російське керівництво саме заявляло, що він і тільки віддає команди, як буквально, так і фігурально», – сказав колишній посол.

Президент України Володимир Зеленський 28 січня закликав обережно висловлюватися про можливі перспективи нового нападу Росії, заявивши, що ймовірність такого нападу є високою, але через паніку Україна може «втратити економіку».

За день до того відбулася телефонна розмова Зеленського з президентом США Байденом. Телеканал CNN, посилаючись на українського високопосадовця, повідомив, що розмова між президентами «не відбулася добре». Байден нібито попередив Зеленського, що нове російське вторгнення практично неминуче у лютому.

Водночас, як зазначає CNN, український президент назвав загрозу вторгнення «небезпечною, але неоднозначною». Офіційно, Білий дім та ОП заперечують непорозуміння між президентами США та України.

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