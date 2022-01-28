Зеленський вказав на «помилку» Білого дому і закликав до «конкретики» у питанні вступу в НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення США про вивезення частини співробітників посольства в Києві і членів їхніх родин є «неправильним кроком», який не допомагає Україні на тлі загрози з боку Росії.

«Білий дім є учасником інформаційної ситуації, що склалася біля наших кордонів, вони бачать загрозу і підтримують цю тематику гострою, на мою думку, це помилка. Це такі сигнали, світ дуже потужно реагує на таку ситуацію. Друге – це ситуація з дипломатами, я вважаю, що це неправильні, надмірні кроки, які нам сьогодні не допомагають», – сказав Зеленський під час пресконференції для іноземних ЗМІ 28 січня в Києві.

Водночас він висловив вдячність США за військову допомогу і підтримку.

Крім того, президент заявив, що Україна хоче отримати чітку відповідь про перспективи членства у Північноатлантичному альянсі.

«Ми хочемо конкретики, нам на щось потрібно розраховувати... Тобто скажіть причини. Ми не в НАТО – так скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо... Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому теперішньому», – сказав Зеленський.

За його словами, питання вступу України до НАТО може бути використане як превентивні санкції проти Москви, які наразі розглядає Захід.

У НАТО неодноразово заявляли, що двері Альянсу для України залишаються відчиненими, але вона має виконати певні вимоги. В Альянсі також відкинули застереження Росії, яка виступає проти вступу України в НАТО, і ставить це як одну зі своїх вимог «гарантій безпеки».

Напередодні відбулася телефонна розмова Володимира Зеленського з президентом США Джозефом Байденом.

У Білому домі повідомили, що Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками і партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення до України.

Разом із тим, телеканал CNN, посилаючись на українського високопосадовця, повідомив, що розмова між президентами «не відбулася добре». Байден нібито попередив Зеленського, що нове російське вторгнення практично неминуче у лютому.

Водночас, як зазначає CNN, український президент назвав загрозу вторгнення «небезпечною, але неоднозначною». Офіційно, Білий дім та ОП заперечують непорозуміння між президентами США та України.

Друга з початку року розмова Зеленського і Байдена відбувалася після повідомлень Вашингтона, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в письмовій відповіді США на адресу Росії викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

НАТО, зі свого боку, у відповідь на вимоги Москви закликало її «до негайної деескалації», повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.