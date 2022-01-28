Резніков застеріг Берлін від відновлення «Німецької демократичної республіки» через позицію щодо Росії

Київ не сприймає офіційну позицію Німеччини щодо надання зброї Україні та інші її рішення щодо європейської безпеки, заявив міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи у Верховній Раді 28 січня.

Він відзначив, водночас, допомогу Берліну в лікуванні українських військових, зауваживши, що «в України багато друзів у Німеччині і ми вдячні за цю підтримку».

«Але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо постачання озброєння та інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора. Ми звертаємо увагу наших партнерів на те, що наші прогнози щодо дій Кремля збуваються... Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російській агресії федеральному уряду доведеться розбереться не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Криму а з проблемами «Німецької демократичної республіки», і це не перебільшення», – заявив він.

Резніков вказав на ознаки посилення зв’язків між Німеччиною та Росією: окрім російського газопроводу «Північний потік-2», він згадав про газогін OPAL, роботу німецьких політиків у російських компаніях, а також «окремих віцеадміралів, які торпедують власну країну дивними висловлюваннями».

«Ми попереджали західних партнерів, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС, що буде атака на країни Балтії і вона сталася. Що після цього буде ескалація, якщо не буде відповіді, і ескалація проти Польщі сталася. Таке неможливо було уявити рік тому. Відновлення Німецької демократичної республіки – це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені», – вважає міністр.

Він нагадав, що Москва офіційно вимагала «демонтажу НАТО в 14 країнах».

«Дуже добре, що члени НАТО дали чітку відповідь, але ми маємо бути практичними, щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну», – додав Резніков.

Німецька демократична республіка – це соціалістична країна, створена на підконтрольній СРСР частині Німеччини після Другої світової війни. Вона проіснувала до возз’єднання Німеччини в 1990 році.

Україна 16 січня 2022 року, перед візитом німецькї міністерки закордонних справ Анналени Бербок до Києва, вчергове закликала ФРН надати зброю. 7 січня 2022 року Бербок відвідала Україну і заявила, що Німеччина не змінила своєї позиції і підтримуватиме Україну шляхом дипломатії, а не зброї.