Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Стрілянина в Німеччині: кілька людей поранені, нападник мертвий – поліція

Поліція біля Гайдельберзького університету, де сталася стрілянина

Декілька людей поранені у Німеччині внаслідок стрілянини в Гайдельберзькому університеті. У поліції повідомили, що ймовірний нападник мертвий.

У короткій заяві від 24 січня поліція не уточнила, скільки саме людей були поранені внаслідок нападу і наскільки серйозно.

Німецьке інформаційне агентство dpa і газета Bild повідомили, що нападник вчинив самогубство.

Співробітники сил безпеки кажуть, що, за попередніми ознаками, нападник не мав жодних політичних чи релігійних мотивів.

Поліція заявила, що під час стрілянини використовувалася довгоствольна вогнепальна зброя.

Гейдельберзький університет є найстарішим у Німеччині, заснований у 1386 році. У місті проживає близько 160 тисяч жителів.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG