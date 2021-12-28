Українські військові отримають у січні 2022 року мобільний госпіталь від Німеччини – міністр оборони

Українські Військово-повітряні сили отримають у січні 2022 року від уряду Німеччини мобільний госпіталь, повідомив у твітері 28 грудня міністр оборони України Олексій Резніков.

«З 2014 року понад 160 наших військових пройшли лікування у Німеччині. Загалом з 2014 року Німеччина надала понад 13 мільйонів євро на фінансування медичних постачань та обладнання. Також завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це», – написав міністр, позначивши в дописі посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

Раніше у грудні президент України Володимир Зеленський звинуватив Німеччину у блокуванні постачання Україні оборонних озброєнь.

«Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць і протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх», – заявив Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

Німеччина разом із Францією, Україною та Росією є учасницею переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі у так званому «нормандському форматі».