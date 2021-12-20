Росія висилає двох німецьких дипломатів

Росія оголосила персонами нон ґрата двох німецьких дипломатів у відповідь на аналогічне рішення Німеччини, повідомляє 20 грудня російське зовнішньополітичне відомство. У звʼязку з цим до МЗС Росії був викликаний посол Німеччини у Москві Ґеза Андреас фон Ґайр.

«Послу ФРН було повідомлено про оголошення persona non grata двох дипломатичних співробітників посольства Німеччини в Росії в порядку симетричної відповіді на недружнє рішення уряду ФРН, а також акцентовано, що російська сторона буде незмінно адекватно реагувати пропорційно на будь-які потенційні конфронтаційні випади Берліна на нашу адресу в майбутньому», – йдеться у повідомленні міністерства.

15 грудня влада Німеччини оголосила небажаними персонами двох співробітників російського посольства в Берліні. Висилка повʼязана із вироком у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Раніше цього ж дня суд у Берліні засудив росіянина Вадима Красікова до довічного увʼязнення за звинуваченням у вбивстві Хангошвілі. На думку прокурорів, вбивство було замовлене російськими спецслужбами. Росія причетність до злочину категорично заперечує.

16 грудня МЗС Росії заявило про непричетність висланих дипломатів до справи про вбивство. Речник президента Росії Дмитро Пєсков також заявив, що у Кремлі категорично не згодні з висновками німецького суду у справі про вбивство Хангошвілі.