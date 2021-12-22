Європейський оператор супутникового звʼязку зняв із мовлення німецькомовний телеканал RT DE

Європейський оператор супутникового звʼязку Eutelsat 9В на вимогу німецького медіарегулятора Берлін-Бранденбург (MABB) зняв з мовлення німецькомовний телеканал RT DE, повідомили в RT.

У серпні медіарегулятор Люксембургу відмовив RT у видачі ліцензії на мовлення у Німеччині. За словами представника MABB Аннеке Плас, у Люксембурзі послалися на те, що багато співробітників RT DE працюють у Берліні, тому контент, який поширюється на німецьку аудиторію, має бути під юрисдикцією Німеччини. Раніше AFP писала, що RT через отримання ліцензії на телевізійне супутникове мовлення на території Люксембургу намагався обійти заборону з боку Німеччини на видачу ліцензій іноземним державним телеканалам.

У МЗС Росії заявили, що розцінюють дії Берліна як «доказ його початкової визначальної ролі в організації багаторічного різнопланового тиску на російське ЗМІ та цькування його співробітників». Рішення Німеччини, як мовиться в пресрелізі, вимагає заходів у відповідь.

Наприкінці вересня Google видалив два ютуб-канали Russia Today – RT DE та Der Fehlende Part (DFP). Головний редактор RT Маргарита Сімоньян назвала блокування каналів «справжньою медійною війною, оголошеною державою Німеччина державі Росія». Google пояснив, що заборона накладена через «хибну інформацію про коронавірусну інфекцію COVID-19», що порушує правила платформи. У компанії пояснили, що RT DE отримав попередження за завантаження контенту, що порушує ці правила, що призвело до «зупинення їхніх прав на публікацію відео».

16 грудня на платформі YouTube зʼявився новий канал – RT auf Sendung, створений для трансляції німецького мовлення RT. Того ж дня відеохостинг видалив його за обхід обмежень, накладених у вересні. Наступного дня Роскомнагляд надіслав керівництву Google листа з вимогами зняти обмеження з RT auf Sendung та пояснити причини блокування, а також погрожував блокуванням YouTube.