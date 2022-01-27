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У Німеччині заарештували росіянина за підозрою у шпигуванні за європейською космічною програмою

Німецькі прокурори кажуть що росіянин розголошував для розвідки секретну інформацію про європейську програму космічних ракет Ariane

Німецька прокуратура повідомила, що заарештувала російського науковця за шпигунство на користь Москви, стверджуючи, що він передав секретну інформацію про європейську програму космічних ракет Ariane, працюючи в німецькому університеті.

Федеральна прокуратура заявила 27 січня, що підозрюваний Ільнур Н. був науковим співробітником неназваного університету в землі Баварія та проводив «регулярні зустрічі» з високопоставленим офіцером російської розвідки у Німеччині. Він був заарештований у червні 2021 року, йдеться в повідомленні.

Підозрюваний «передав інформацію про дослідницькі проєкти в галузі аерокосмічних технологій, зокрема про різні стадії розробки європейської ракети-носія Ariane», заявили прокурори, маючи на увазі програму, яка складається із серії ракет, призначених для доставки в космос великих вантажів, зокрема супутників.

Повідомлення про арешт пролунало на тлі загострення напруженості між Москвою та Заходом через нарощування військ на кордоні Росії з Україною. Це також є останнім з серії ймовірних випадків російської шпигунської діяльності у Німеччині, яка вважається великим центром операцій російської розвідки.

У грудні суд у Берліні визнав росіянина винним у вбивстві колишнього чеченського бойовика у Берліні за наказом Кремля у 2019 році. Вердикт спровокував висилку дипломатів обома країнами.

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