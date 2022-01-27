У Німеччині заарештували росіянина за підозрою у шпигуванні за європейською космічною програмою

Німецька прокуратура повідомила, що заарештувала російського науковця за шпигунство на користь Москви, стверджуючи, що він передав секретну інформацію про європейську програму космічних ракет Ariane, працюючи в німецькому університеті.

Федеральна прокуратура заявила 27 січня, що підозрюваний Ільнур Н. був науковим співробітником неназваного університету в землі Баварія та проводив «регулярні зустрічі» з високопоставленим офіцером російської розвідки у Німеччині. Він був заарештований у червні 2021 року, йдеться в повідомленні.

Підозрюваний «передав інформацію про дослідницькі проєкти в галузі аерокосмічних технологій, зокрема про різні стадії розробки європейської ракети-носія Ariane», заявили прокурори, маючи на увазі програму, яка складається із серії ракет, призначених для доставки в космос великих вантажів, зокрема супутників.

Повідомлення про арешт пролунало на тлі загострення напруженості між Москвою та Заходом через нарощування військ на кордоні Росії з Україною. Це також є останнім з серії ймовірних випадків російської шпигунської діяльності у Німеччині, яка вважається великим центром операцій російської розвідки.

У грудні суд у Берліні визнав росіянина винним у вбивстві колишнього чеченського бойовика у Берліні за наказом Кремля у 2019 році. Вердикт спровокував висилку дипломатів обома країнами.