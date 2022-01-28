Подальший збройний конфлікт в Україні матиме руйнівні наслідки для прав мільйонів людей – Amnesty International

Через загрозу застосування Росією військової сили Amnesty International застерігає, що чергова ескалація збройного конфлікту в Україні матиме руйнівні наслідки для прав людини в регіоні, створить загрозу життю цивільного населення, засобам до існування та інфраструктурі, призведе до гострої нестачі продовольства і потенційно призведе до масового переміщення населення. Про заяву міжнародної правозахисної організації повідомила її пресслужба.

«Загроза застосування військової сили з боку Росії вже зачіпає права мільйонів людей в Україні та за її межами. Наслідки застосування реальної військової сили, швидше за все, будуть руйнівними. Недавня історія України перемежовується конфліктами за участю російських військ на Донбасі й незаконною анексією Криму. Ці епізоди розділили громади та життя на частини, оскільки збройні сили безкарно зневажають права цивільних осіб – настав час розірвати це порочне коло», – заявила Аньєс Калламар, генеральна секретарка Amnesty International.

В умовах військового конфлікту цивільне населення має бути захищене, і всі, хто коять зловживання, мають бути притягнуті до відповідальності, вказує організація.

«Amnesty International буде уважно стежити за ситуацією, щоб виявляти порушення міжнародного гуманітарного права (законів війни) і міжнародного права у сфері прав людини всіма сторонами. Протягом 2014-2015 років, на піку збройного конфлікту на Донбасі, усі сторони порушували міжнародне гуманітарне право, що призвело до переміщення більше мільйона людей. Загинуло понад 13 000 людей, і кількість жертв продовжує зростати», – йдеться в заяві.

У зв’язку з тим, що «випадки нехтування міжнародним правом із боку російських військ в інших місцях протягом останніх років лишилися безкарними», Amnesty International украй стурбована ймовірністю повторення такої ситуації.

«Історія військових інтервенцій Росії – чи то в Україні, чи то в Сирії, чи то її військова кампанія на своїй території в Чечні – заплямована кричущим нехтуванням міжнародним гуманітарним правом. Російські військові неодноразово порушували закони війни, не захищаючи цивільних осіб і навіть нападаючи на них. Російські війська здійснювали невибіркові атаки, застосовували заборонену зброю, а іноді, імовірно, навмисно нападали на цивільних осіб і цивільні об’єкти, – усе це воєнні злочини», – заявила Калламар.

В організації кажуть: «Страшно уявити, яких масштабів може досягти криза з біженцями в разі ескалації бойових дій в Україні. Це буде справжня гуманітарна катастрофа на всьому континенті».

«Подальший збройний конфлікт у самому центрі Європи за участі ядерної держави й з потенційним залученням інших країн може зруйнувати всю систему геополітичних стримувань і противаг, що матиме непередбачувані наслідки для прав людини в усьому світі. Якщо Захід і Росія вступлять у більш запеклу конфронтацію, це потенційно може призвести до активнішого втручання сторін у регіональні конфлікти по всьому світу, використання енергетичної політики як зброї та збільшення кількості країн, готових застосовувати силу в рамках своєї зовнішньої політики», – сказала Аньєс Калламар.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.