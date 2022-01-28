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США наступного тижня скликають засідання Ради безпеки ООН через Україну

Зустріч має пройти 31 січня

США закликали до проведення засідання Ради безпеки ООН 31 січня, щоб обговорити загрозливе нарощування військових сил Росії на кордонах України та в Білорусі як «питання вирішального значення для міжнародного миру та безпеки».

«Понад 100 тисяч російських військових розгорнуто на кордоні з Україною, а Росія бере участь в інших дестабілізуючих акціях, спрямованих проти України, створюючи явну загрозу міжнародному миру та безпеці та Статуту ООН», – заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у заяві від 27 січня.

Нарощування російської армії поблизу України та Білорусі під прикриттям навчань викликало зростання занепокоєння щодо можливого нападу, незважаючи на кілька раундів дипломатії в європейських столицях цього місяця між Заходом і Москвою. Росія заперечує, що планує напад, натомість звинувачує Сполучені Штати, НАТО та Україну в провокаціях.

«Оскільки ми продовжуємо нашу невпинну дипломатію для деескалації напруженості перед обличчям цієї серйозної загрози європейському та глобальному миру та безпеці, Рада Безпеки ООН є вирішальним місцем для дипломатії», – сказала Томас-Грінфілд.

Вона додала: «Члени Ради безпеки повинні чітко вивчити факти і розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також для основних зобов’язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну».

Сполучені Штати і НАТО заявили 26 січня, що не підуть на поступки щодо вимог Росії, включно з скороченням присутності НАТО у Східній Європі та наданням Москві гарантії, що Україна ніколи не приєднається до альянсу.

Зараз у центрі уваги – як президент Росії Володимир Путін відповість на пропозицію США знайти «серйозний дипломатичний шлях» для вирішення кризи або зіткнутися з суворими економічними санкціями, якщо війська Москви атакують її західного сусіда.

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