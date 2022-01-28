Путін заявив Макрону, що США і НАТО у своїх відповідях «проігнорували» головні занепокоєння РФ

Президент Росії Володимир Путін заявив своєму французькому колезі Емманюелю Макрону, що відповіді Сполучених Штатів Америки і НАТО на вимоги Москви щодо гарантій безпеки «ігнорують» «фундаментальні занепокоєння» Кремля.

У заяві Кремля за підсумками телефонної розмови двох лідерів 27 січня сказано, що російська сторона «уважно» вивчить письмові відповіді, «після чого ухвалить рішення про подальші дії».

Росія вимагає від Заходу гарантій безпеки в обмін на деескалацію кризи навколо України, але США і НАТО 26 січня відхилили вимогу Москви назавжди «зачинити двері» до Альянсу для України й інших держав.

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Як заявив генеральний секретар Єнс Столтенберґ на форумі Atlantic Council 28 січня, НАТО готове посилити свою військову присутність у Східній Європі, щоб запобігти створенню в Росії помилкового враження щодо своєї готовність захистити регіон на тлі концентрації російських військ на кордонах України та Білорусі.

У своєму виступі Столтенберґ вказав на те, що Росія розміщує тисячі готових до бою військових та військове обладнання на території Білорусі, яка, як і Україна, межує зі східним флангом НАТО.

Він додав, що наразі «немає певності», що Росія планує вторгнення до України.

Водночас посол США в Москві Джон Салліван 28 січня заявив, що Вашингтон зараз очікує на відповідь Росії на його письмові пропозиції щодо дипломатичного виходу з кризи, висловивши сподівання, що після цього може відбутися зустріч американських і російських дипломатів.

Салліван сказав, що дипломатія – це єдиний шлях вперед, але попередив, що це може статися лише в тому випадку, якщо Росія почне відводити свої сили від кордону з Україною, де, за оцінками західної розвідки, зібрані понад 100 000 російських військових.

«Якщо я покладу пістолет на стіл і скажу, що прийшов із миром, це буде загрозою», – сказав Салліван на онлайн-брифінгу.

Він також попередив, що економічні санкції будуть лише частиною відповіді Заходу, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявивши, що інші заходи будуть включати контроль за експортом, посилення захисту союзників у Європі й протидію газопроводу «Північний потік-2».

Салліван також заявив, що число російських військових на кордонах України дозволить здійснити вторгнення без попередження.

За його словами, «російська влада публічно сказала, що не має наміру наступати на Україну, але факти на місці говорять про іншу історію».

Коментарі Саллівана з’явилися після запевнень міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що Росія не ухвалюватиме рішення про початок війни проти України, але із застереженням, що Москва не дозволить «ігнорувати свої інтереси».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.