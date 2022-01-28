Кількість російських військових біля кордонів України співставна з цифрами минулої весни – Резніков

Наразі біля кордонів України розміщені близько 130 тисяч російських військових, і ця цифра співмірна з показниками квітня минулого року. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду в парламенті 28 січня.

Він нагадав, що в грудні 2021 року повідомляв про початок зимового навчального періоду в Росії.

«На початку грудня ми спостерігали за 41 батальйонними тактичними групами та іншими підрозділами російської армії, які нараховували 94 тисяч осіб. З авіаційною та морською компонентою це було близько 110 тисяч. Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тисяч осіб, а з морською та авіаційною компонентою це близько 130 тисяч осіб», – сказав Резніков.

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Очільник Міноборони додав, що в квітні 2021 року акумульований Росією бойовий компонент складав 126 тисяч людей.

«Отже, кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірна реакція. Також відзначу, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових – це і «Стугна», і «Корсар», Javelin і NLAW, на порядок більша, ніж кількість потенційних мішеней», – заявив міністр.

Він додав, що не може озвучити точну цифру отриманої військової допомоги, але назвав її «більш оптимістичною», ніж поширені в медіа дані.

Також, за словами міністра, українські військові спостерігають за переходом шести великих десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів Росії, які увійшли до Середземного моря і можуть увійти до Чорного.

«Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти в них на борту, і ще краще про це знає авіаносна група Військово-морського флоту США. Хочу підкреслити, наші військові прораховують всі можливі сценарії, в тому числі найгірші», – додав Резніков.

Він уточнив, що оцінка термінів можливої ескалації з боку військових – це, як правило, «один із можливих, але необов’язкових сценаріїв».

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«У грудні я вам казав, що наприкінці січня ми очікуємо зростання загроз. Тому наше завдання – сконцентруватися на підготовці спільної з міжнародними партнерами відповіді на ці виклики», – сказав міністр.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.