Столтенберґ заявив про готовність НАТО посилити присутність у Східній Європі через діяльність Росії

НАТО готове посилити свою військову присутність у Східній Європі, аби запобігти створенню в Росії помилкового враження щодо своєї готовність захистити регіон на тлі концентрації російських військ на кордонах України та Білорусі. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберґ на форумі Atlantic Council 28 січня.

У своєму виступі Столтенберґ вказав на те, що Росія розміщує тисячі готових до бою військових та військове обладнання на території Білорусі, яка, як і Україна, межує зі східним флангом НАТО.

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Він додав, що наразі «немає певності», що Росія планує вторгнення до України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.