Аналітик із питань безпеки Михайло Самусь каже, що блокування морської торгівлі буде «повною катастрофою» для економіки України, залишивши її фактично без виходу до моря. «Крихітні» Військово-морські сили України не могли б зрівнятися з російським флотом, який відрепетирував десантну операцію в квітні 2021 року. Шість десантних кораблів з Балтійського та Північного флотів Росії були спрямовані до Середземного моря для навчань, і є побоювання, що вони пізніше можуть бути перенаправлені в Чорне море. (Джерело: RFE/RL, AFP, AP, Reuters)