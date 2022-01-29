Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Російський морський штурм може стати «повною катастрофою» для економіки України – аналітик (відео)

Російський морський штурм може стати «повною катастрофою» для економіки України – аналітик (відео)
Embed
Російський морський штурм може стати «повною катастрофою» для економіки України – аналітик (відео)

No media source currently available

0:00 0:04:02 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Якщо Москва вторгнеться в Україну, російські кораблі та морська піхота можуть здійснити десантні атаки, щоб відрізати країну від Чорного моря.

Аналітик із питань безпеки Михайло Самусь каже, що блокування морської торгівлі буде «повною катастрофою» для економіки України, залишивши її фактично без виходу до моря. «Крихітні» Військово-морські сили України не могли б зрівнятися з російським флотом, який відрепетирував десантну операцію в квітні 2021 року. Шість десантних кораблів з Балтійського та Північного флотів Росії були спрямовані до Середземного моря для навчань, і є побоювання, що вони пізніше можуть бути перенаправлені в Чорне море. (Джерело: RFE/RL, AFP, AP, Reuters)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG