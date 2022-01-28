Росія має зробити кроки, які доведуть її слова про небажання нападати на Україну – Зеленський

Росія могла б продемонструвати кроки, які б підтвердили її заяви про відсутність намірів починати широкомасштабне вторгнення в Україну, заявив президент Володимир Зеленський 28 січня під час спілкування з іноземними ЗМІ в Києві.

«Якщо Росія комунікує, що вона за Мінські домовленості і що вона не збирається нападати на Україну…, то вона точно може показати кроки, які підтверджують ці слова», – сказав Зеленський.

«Навіщо така кількість військових? Навіщо стільки навчань? Які навчання? Вони ж усе вміють, вони ж кажуть, що у них потужна армія – навіщо зараз навчання саме тут? Чому на цій території? Чому на цих кордонах? Ви ж розумієте, що це ризики, що всі реагують, це справді небезпечно... Може бути будь-яка провокація. Велике скупчення військ – це великі ризики», - додав президент.

Він також вкотре заявив про готовність вести переговори з Москвою. «Конкретика, предметні речі. У вас є запитання? Давайте сідати і розмовляти», – сказав Зеленський.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.