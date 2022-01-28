У Білому домі не виключають вторгнення Росії в Україну у лютому

Президент США Джо Байден не виключає вірогідності вторгнення Росії в Україну у лютому, заявила у твітері речниця ради Білого дому з національної безпеки Емілі Хорн.

Вона назвала неправдивими деякі повідомлення у ЗМІ про те, що Байден буцімто попередив президента України Володимира Зеленського про неминучість вторгнення. Хорн наголошує, що мова йде про «реальну ймовірність», а не неминучість.

«Це не правда (про неминучість – ред.). Президент Байден заявив, що існує реальна можливість того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Раніше він заявляв про це публічно, і ми попереджали про це протягом кількох місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього є цілком хибними», – вказала вона у твітері.

Напередодні президент США Джо Байден мав розмову із президентом України Володимиром Зеленським, в перебігу якої, як повідомили у Білому домі, підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення до України.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову з президентом США Джо Байденом, сказав, що вона була «тривалою» і йшлося, зокрема, про «дипломатичні зусилля з деескалації» і «можливості щодо фінансової підтримки України».

«Президент України наголосив на важливості підтримки економічної та фінансової стабільності нашої держави в нинішній ситуації. Лідери обговорили конкретні кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України – як на двосторонній основі, так і шляхом залучення міжнародних фінансових організацій», – розповіли згодом у Офісі президента України.

Друга з початку року розмова Зеленського і Байдена відбувалася після повідомлень Вашингтона, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в письмовій відповіді США на адресу Росії викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

НАТО, зі свого боку, у відповідь на вимоги Москви закликало її «до негайної деескалації», повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.