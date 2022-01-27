Зеленський повідомив про «довгу розмову» з Байденом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав тривалу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої йшлося, зокрема, про «дипломатичні зусилля з деескалації» і «можливості щодо фінансової підтримки України».

«Мав довгу телефонну розмову з президентом США. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував президентові Джо Байдену за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України», – написав Зеленський у твітері ввечері 27 січня.

Раніше цю розмову анонсував речник українського президента Сергій Никифоров.

У Білому домі про перебіг переговорів наразі не повідомляли.

Розмова відбувалася в той час, як у Білому домі минулого тижня заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив напередодні, що в письмовій відповіді США на адресу Росії викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

НАТО, зі свого боку, у відповідь на вимоги Москви закликало її «до негайної деескалації», повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.