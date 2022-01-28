У Білому домі розповіли про перебіг розмови Байдена із Зеленським

Президент США Джо Байден у розмові із президентом України Володимиром Зеленським 27 січня підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення до України, повідомили у Білому домі.

Повідомляється, що Байден наголосив на прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України.

«Президент Байден зазначив, що минулого року Сполучені Штати надали Україні допомогу з метою розвитку та гуманітарної допомоги на суму понад пів мільярда доларів та вивчають можливість додаткової макроекономічної підтримки, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням військової могутності Росією. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що попри від’їзд американських членів сімей співробітників посольства, посольство США в Києві залишається відкритим і повністю функціонує», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, лідери двох держав обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, наголосивши на принципі «нічого про Україну без України».

Президент США також Байден заявив про підтримку Сполученими Штатами зусиль щодо врегулювання конфлікту в «нормандському форматі», додали в Білому домі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову з президентом США Джо Байденом, сказав, що вона була «тривалою» і йшлося, зокрема, про «дипломатичні зусилля з деескалації» і «можливості щодо фінансової підтримки України».

Розмова відбувалася в той час, як у Білому домі минулого тижня заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в письмовій відповіді США на адресу Росії викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

НАТО, зі свого боку, у відповідь на вимоги Москви закликало її «до негайної деескалації», повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.