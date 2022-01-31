Маркарова: «ніхто не буде в безпеці», якщо Путін нападе на Україну

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що в разі нового вторгнення Росії в Україну Москва може піти далі і не «зупинитися на Україні».

«Причина, чому Путін напав на нас – не в тому, що він хоче Україну, чи тільки Україну. Причина… полягає в тому, що ми обрали бути демократією і маємо євроатлантичні і європейські прагнення. Отже, це напад на демократію, і я вважаю, що ніхто не буде в безпеці, якщо на Україну нападуть. Ми не хочемо бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської Федерації. Ми хочемо бути суверенними, є суверенними і боремося за нашу незалежність», – сказала Маркарова в інтерв’ю CBS News 30 січня.

«І якщо Росія далі нападе на Україну, вони, звісно, не зупиняться на Україні. Тому в інтересах Європи і всього демократичного світу – допомогти нам захистити себе, а також показати, що міжнародне верховенство права все ще працює», – додала вона.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.