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У Москви ще є дипломатична можливість вийти з «української кризи» – представниця США в ООН

Представниця Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що концентрація російських військ біля українських кордонів свідчить про наміри Кремля використати силу, однак Москва все ще має шанс знайти дипломатичний вихід із кризи.

«Ми чітко дали зрозуміти, що готові вирішувати наші занепокоєння, занепокоєння України та Росії за дипломатичним столом, але це неможливо зробити на полі бою», – сказала Томас-Грінфілд в інтерв’ю американському телеканалу ABC.

Заява представниці США в ООН пролунала напередодні засідання Ради безпеки, під час якого буде обговорюватися ситуація довкола України.

Томас-Грінфілд сказала, що Росія спробує заблокувати засідання Радбезу.

«Рада безпеки єдина і закликає представників Росії пояснити їх дії», – заявила вона.

США скликають засідання Ради безпеки ООН 31 січня, щоб обговорити загрозливе нарощування військових сил Росії на кордонах України та в Білорусі як «питання вирішального значення для міжнародного миру та безпеки».

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