Як Україна зможе відбити напад Росії?

Російська армія біля українського кордону. Загроза широкомасштабного вторгнення Росії в Україну залишається. Сценарії атаки РФ.
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Російська армія біля українського кордону. Загроза широкомасштабного вторгнення Росії в Україну залишається. Сценарії атаки РФ.
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