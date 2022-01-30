Як Україна зможе відбити напад Росії?

Російська армія біля українського кордону. Загроза широкомасштабного вторгнення Росії в Україну залишається. Сценарії атаки РФ.

Українська армія та нова іноземна зброя – NLAW та Javelin.

Чим ще ЗСУ можуть зупинити російські танки? Війна України та Росії на Донбасі – що зараз відбувається на передовій?

Чи визнає Путін так звані «ДНР» та «ЛНР»? Про що говорять у Донецьку?