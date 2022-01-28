Запити від України про надання американських військ не надходили – конгресмени США в Києві

Україна не надсилала США запиту про надання американських військ для оборони в разі нової агресії Росії, уряд просить забезпечити всім необхідним для захисту озброєнням, заявили представники делегації Конгресу США під час пресконференції в Києві 28 січня.

«Український уряд не просить надіслати війська. Вони сказали: ми будемо боротися самостійно, якщо нам доведеться, ми готові боротися, просто допоможіть нам із озброєнням, щоб у нас було все необхідне для захисту. Тому ніяких заяв про (американські – ред.) війська на території країни не було. І таких запитів також не надходило», – заявив член Палати представників Конгресу США демократ Ґрегорі Мікс.

За його словами, делегація від США активно запитує уряд України про військові потреби країни, які в подальшому передадуть відповідним комітетам США і будуть офіційно розглянуті. Член Палати представників наголосив, що в даній ситуації дуже важливу роль грає правильно підібраний час, тому американський уряд активно працює над питаннями вчасного надання допомоги Україні.

«Правильно підібраний час – дуже важливий. Тому ми запитуємо, що ми можемо дати, що може використовуватися в потрібний час. Причина чому президент Байден говорить про чітку можливість вторгнення, тому що погода теж грає важливу роль в цьому питанні. Існує вікно, коли Путін може вирішити, що він хоче діяти. Тому ми хочемо бути певними, що у вас є все можливе захисне озброєння, щоб захистити людей. І цей процес відбувається прямо зараз. І ми працюємо над цим, щоб, коли ми повернемося, ми повернемося до відповідних комітетів, щоб почати працювати в цьому напрямку», – сказав він.

Це вже друга делегація від Конгресу США, яка цього місяця відвідала Київ. До складу делегації американських конгресменів входять представники обох партій. Серед них конгресмени Девід Сіцилліне, Амі Бера, Колін Оллред, Кріссі Хулахан, Том Маліновські, Сара Джейкобс, Марк Грін, Август Флюгер, Мікі Шеріл і Вікторія Спарц.

Зустрічі з іноземними партнерами України проходять на тлі скупчення російських військ та озброєння поблизу кордону з Україною.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

Білий дім і президент Джо Байден заявляли, що США не мають наміру посилати американських військових в Україну в разі нового вторгнення Росії.