Конгресмен США захворів на COVID-19 після поїздки в Україну і зустрічі з Зеленським

Американський конгресмен Колін Оллред заявив, що у нього – позитивний результат тесту на COVID-19 після поїздки в Україну в складі делегації Конгресу, в рамках якої проходили зустрічі з офіційними особами, зокрема з президентом Володимиром Зеленським. Перед цим делегація також відвідувала Брюссель.

38-річний Оллред, представник демократів із Техасу, повідомив про позитивний тест 30 січня після повернення додому в Далласі.

У заяві конгресмен наголошує, що тест на вірус у нього був негативний перед посадкою на рейс до Техасу і після приземлення, а 30 січня результат виявився позитивним.

Оллред сказав, що у нього легкі симптоми, і що він повністю вакцинований і також має бустерне щеплення.

За словами конгресмена, він та інші законодавці – члени делегації перевірялися на COVID-19 протягом всієї поїздки, в тому числі перед зустріччю із Зеленським.

Поїздка членів Конгресу до Києва відбулася на тлі посилених побоювань, що Росія готова розпочати новий військовий наступ проти України.

Москва заперечує, що планує вторгнення, незважаючи на розміщення десятків тисяч військових уздовж кордону з Україною.

Київ отримав потужну двопартійну підтримку серед членів Конгресу США.