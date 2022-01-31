«Думали, що це зубки лізуть». В Україні діти масово хворіють на «ковід», багато хто – важко

Вперше за весь час пандемії у Львові, у Західній Україні, діти почали масово хворіти на коронавірусну інфекцію. Багато хто недугу переносить важко. У день до міських лікарень потрапляють близько кількох десятків малюків, наймолодшій хворій дитині – лише три тижні. Головна причина спалаху, за словами лікарів, – те, що діти нещеплені, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Обласна дитяча лікарня «Охматдит» у Львові вже заповнена на 90%. Також уперше за час пандемії у місті довелося відкрити ще одну дитячу лікарню з «ковід»-відділенням.

Тетяна Ілиняк уже кілька днів перебуває із чотирирічним Яном в обласній дитячій лікарні у Львові. В обох діагностували «ковід». Жінка раніше вакцинувалася і хворіє безсимптомно. А ось її маленькому синові зовсім зле.

«Він такий млявий був. Весь час лягав, не хотів їсти, не хотів пити, – розповідає Тетяна Ілиняк. – Коли його вперше знудило, я подивилася і зрозуміла: щось не те».

Тетяна каже, що їхня родина дуже боялася заразитися «ковідом», тому з початку пандемії дотримувалась усіх рекомендованих заходів безпеки: носили маски, постійно користувалися антисептиком, уникали людних місць. Але вберегтись все одно не вдалося. І те, що коронавірус, виявляється, хворіють не тільки дорослі, а й маленькі діти, стало для Тетяни серйозним ударом.

«Шок був страшний, я плакала, коли сюди їхала. Страшно було. Від початку пандемії я стежила за тим, де люди хворіють, чи є в області хворі, чи є в нашому районі, в селі хворі від самого початку, – каже Тетяна – Але я не думала, що це мені скажуть, що «ви позитивні»!»

У лікарні «Охматдит» «ковід»-відділення зараз заповнене вже на 90%: там лікуються 103 малюки. Здебільшого у них висока температура та нежить. Лікарі наголошують, що такої кількості хворих дітей в Україні не було під час минулих хвиль пандемії.

Такої кількості дітей у нас раніше не було

«Такої кількості дітей у нас раніше не було, максимально було 50 у жовтні, – розповідає Олександра Бурда, директорка лікарні «Охматдит» у Львівській області. – Але раніше пацієнти могли у нас довше лежати, а зараз у нас швидший оборот пацієнтів: якщо вони стабілізовані, то через 3 дні ми їх відправляємо додому».

Через високу захворюваність на коронавірусну інфекцію серед дітей у місті екстрено відкрили ще одне дитяче «ковід»-відділення: там можуть прийняти ще 100 малюків. З початку відкриття до відділення вже шпиталізували 73 дитини. Наймолодшому пацієнтові було лише три тижні: він потрапив до відділення реанімації новонароджених із високою температурою, млявий, відмовлявся від їжі. Малюка підключили до кисню, після чого він почав одужувати: зараз його вже виписали з реанімації.

Восьмимісячний Йосип також лікується від «ковіду». Його єдиним симптомом після зараження була невисока температура, тому батьки малюка не відразу розпізнали хворобу.

«Ми спочатку думали, що це зубки лізуть. Поїхали до сімейного лікаря, щоби послухати. Послухали, все було добре, – розповідає Леся, мама Йосипа. – Здали експрес-тест – і він відразу показав коронавірус».

«Це реально тяжка хвороба. Як показує практика, і в нас у палаті маленька дитина, їй 4,5 місяці, спостерігати це просто жахливо, – каже Тетяна, мама ще однієї хворої на «ковід» дитини. – Не всі можуть зрозуміти відразу, що це за хвороба».

Лікарі підозрюють, що діти у Львові хворіють на новий штам коронавірусу «омікрон»: він набагато заразніший за «дельту», яка «накрила» Україну під час минулої хвилі пандемії.

Діти дуже схильні хворіти на цей штам вірусу, він дуже контагіозний

«Діти дуже схильні хворіти на цей штам вірусу, він дуже контагіозний (заразний – ред.), – пояснює Зоряна Іванюк, заступник медичного директора з анестезіологічної служби дитячої лікарні Львова. – Не виключено, що ми всі повинні перехворіти на нього. Але дякувати Господу, перебіг хвороби при цьому штамі легший, ніж те, що попередні штами викликали».

Лікарі наголошують, що всі діти, які потрапили в «ковід»-відділення львівських лікарень, нещеплені: сьогодні в Україні вакцинують лише дорослих та підлітків віком від 12 років.

Вакцинація для дорослих своє зробила: вона частину людей захистила

Офіційно в області сьогодні хворіють близько двох тисяч дітей, але лікарі впевнені: насправді їхня кількість набагато більша.

«Вакцинація для дорослих своє зробила: вона частину людей захистила, – каже Олександра Бурда, директорка лікарні «Охматдит» у Львівській області. – Багато дорослих можуть отримати інфекцію, але вони відносно задовільно почуваються і фактично не потребують шпиталізації. А от діти невакциновані».

Серед дітей віком від 12 років в Україні щеплення вже зробили 40 тисяч. У Міністерстві охорони здоров’я планують щеплювати дітей уже з 5 років: наразі це питання розглядає національна технічна група експертів. На сьогодні вакцинація – єдиний спосіб подолати вірус, кажуть імунологи.

«Отримавши дві дози вакцини, дитина отримує базовий імунітет до коронавірусу. І за аналогією з дорослими, якщо така вакцинована дитина і захворіє, то вона захворіє легше, перенесе хворобу легше, без ускладнень, без шпиталізації», – наголошує Наталія Іванченко, головний імунолог Львівської області.

Однак у те, що батьки в Україні масово почнуть вакцинувати своїх дітей із 5 років, лікарі мало вірять. Відсоток вакцинованих школярів в Україні невисокий, а довіра до щеплень у суспільстві, як і раніше, низька. Тому, щоб упоратися з хвилею коронавірусу у дітей, на Львівщині на два тижні закрили всі школи, а учнів перевели на дистанційне навчання. Лікарі впевнені, що карантин знизить захворюваність як серед дітей, так і серед дорослих.