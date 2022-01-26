Коронавірус: на Херсонщині третина хворих – діти

У Херсонській області третину тих, хто захворів на COVID-19, становлять діти, повідомив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

«На жаль, у нас третина захворілих – це діти. За минулу добу госпіталізовані 12 дітей, із них дві дитини потребують кисневої підтримки», – повідомив Ромаскевич.

За його словами, наступного тижня на Херсонщині очікується ще більше зростання кількості хворих.

«На сьогоднішній день іде зростання кількості хворих, воно продовжується. У нас вчора було вже 540 випадків на добу. На жаль, сьогодні буде ще трошки більше і ми розуміємо, що наступного тижня буде ще другий етап зростання до 850-900 випадків на добу», – сказав він, зазначивши, що вже обговорюється посилення карантинних обмежень в області.

Разом із цим Юрій Ромаскевич повідомив, що спостерігається зміна клінічного перебігу захворювань – зменшення госпіталізацій і смертності, але спостерігається більш швидке розповсюдження вірусу.

Через зростання захворюваності серед дітей у Херсонській області школярі навчатимуться дистанційно. За рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, починаючи з 27 січня учні 1 – 11 класів закладів загальної середньої освіти області навчатимуться дистанційно впродовж 10 днів.