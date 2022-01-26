Ляшко анонсував «покарання» керівників лікарень за недоплати лікарям і медсестрам

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко попередив про відповідальність для керівників закладів охорони здоров’я, які не виплачують повні оклади лікарям та медичним сестрам у відповідності до нової постанови уряду.

Як нагадав Ляшко на брифінгу 26 січня, Кабінет міністрів нещодавно ухвалив нові базові оклади для медичних працівників: щонайменше 20 тисяч гривень для лікаря та 13,5 тисяч гривень для медсестри. При цьому він підкреслив, що керівники закладів можуть платити співробітникам більше.

Голова МОЗ також вказав на роль місцевої влади в підтримці лікарень:

«Фінансування та утримання лікарні від місцевої влади – це не акт благодійності, це інвестиція в розвиток своєї громади. Модернізована, добре обладнана лікарня отримає можливість укладати договори на більшу кількість пакетів програм медичних гарантій, і, як наслідок, отримає більше коштів від Національної служби здоров’я».

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Ляшко заперечив інформацію про те, що підвищення окладів не торкнеться відомчих закладів охорони здоров’я, вказавши на те, що воно покриває всі державні та комунальні лікарні, але не стосується приватних.

«Одразу хочу заспокоїти медиків, які цього місця отримали стандартні аванси, без підвищення. Всі нарахування та надбавки будуть виплачені вкінці розрахункового місяця разом із заробітною платою», – додав міністр.

Він також анонсував допомогу тим закладам, які «з об’єктивних причин» не можуть виплачувати передбачену рішенням уряду заробітну плату своїм працівникам. Такі лікарні отримають допомогу від НСЗУ за окремим пакетом, який видаватиметься на пів року.

«Однак хочу зазначити, що ми будемо верифікувати кожен такий медзаклад, який декларує, що потребує допомоги від держави, аби зрозуміти, куди були витрачені кошти і чому їх не вистачило на забезпечення гідної зарплати медичним працівникам. Ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку – абсолютно неприпустима», – заявив Ляшко.

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Відтак, додав він, МОЗ ініціює проведення Державною аудиторською службою перевірки кожного медичного закладу, який заявлятиме про неспроможність платити нові базові зарплатні.

«Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи працювати їх на повний робочий день. Ми детально моніторимо ситуацію. Керівник закладу, який вирішить таким чином зекономити бюджет лікарні за рахунок звичайного лікаря чи медсестри, отримає покарання. Для цього вже існують відповідні механізми», – попередив міністр.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про нові базові оклади лікарям та медсестрам 12 січня 2022 року. Документ передбачає зарплати в обсязі щонайменше 20 тисяч для лікарів (окрім інтернів) та 13,5 тисяч для молодших спеціалістів із молодшою освітою.