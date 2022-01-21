Сертифікати про бустерне щеплення від COVID-19 з’являться наприкінці січня –Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що сертифікати про бустерне щеплення від COVID-19 з’являться наприкінці січня.

«В кінці січня (з’являться – ред). Зараз, якщо потрібно, звертайтеся до сімейного лікаря, він роздрукує міжнародне свідоцтво, де додатково з’являється третє щеплення», – цитує міністра агенція УНІАН.

За словами Ляшка, сертифікати про бустерне щеплення будуть «зеленими», подовжені на 9 місяців.

6 січня Україна дозволила бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

19 січня уряд встановив термін чинності COVID-сертифікатів про вакцинацію – 270 днів замість 365.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії бустерну дозу отримали 167 360 людей.