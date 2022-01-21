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Новини | Коронавірус

Сертифікати про бустерне щеплення від COVID-19 з’являться наприкінці січня –Ляшко

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії бустерну дозу отримали 167 360 людей (на фото Віктор Ляшко)

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що сертифікати про бустерне щеплення від COVID-19 з’являться наприкінці січня.

«В кінці січня (з’являться – ред). Зараз, якщо потрібно, звертайтеся до сімейного лікаря, він роздрукує міжнародне свідоцтво, де додатково з’являється третє щеплення», – цитує міністра агенція УНІАН.

За словами Ляшка, сертифікати про бустерне щеплення будуть «зеленими», подовжені на 9 місяців.

6 січня Україна дозволила бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для усіх охочих вакцинованих віком від 18 років.

19 січня уряд встановив термін чинності COVID-сертифікатів про вакцинацію – 270 днів замість 365.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії бустерну дозу отримали 167 360 людей.

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