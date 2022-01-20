Люди, які отримали бустерну дозу, на 90% захищені від госпіталізації – Лапій

Вже другий тиждень усі охочі українці віком від 18 років отримали доступ до бустерної дози вакцини проти коронавірусу. З 6 січня 2022 року в Україні дозволили робити бустер через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації. І такою можливістю скористались, за станом на 20 січня, вже понад 145 тисяч осіб. За якою схемою проводиться щеплення бустером, якими вакцинами і наскільки це підсилює опір вірусу на тлі поширення штаму «Омікрону»?

За офіційними даними, нині майже 50% українців вже вакциновані від коронавірусу, а це 14,8 мільйона осіб, з них 13,98 мільйона вже завершили курс щеплення. МОЗ має амбітні плани щепити впродовж 2022 року 70% українців. Проте ці наміри видаються малоймовірними, оскільки, за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, майже 110 тисяч осіб наприкінці минулого року не зробили друге щеплення, відтак не завершили повний курс вакцинації.

Як зауважив у коментарі Радіо Свобода лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, до категорії громадян, що проігнорували другу дозу, належать ті, кого змусили вакцинуватися. Натомість люди, що вже отримали бустерну дозу, це активний і вмотивований прошарок українців, котрі одними з перших почали робити щеплення.

Чи вистачає вакцин?

За інформацією Федора Лапія, дефіциту вакцин в Україні немає, проте йому відомі факти утилізації партії вакцин, термін дії яких скінчився.

Зараз є небезпека, що інші вакцини також пропадуть, якщо не будемо їх використовувати

«Ми маємо достатньо доз Рfizer, Moderna, AstraZeneca та Coronavac.Можна приходити і без проблем робити бустер, якщо минуло пів року з часу другої дози. Я знаю випадки, коли ще восени 2021 року були утилізовані партії вакцин. І зараз є небезпека, що інші вакцини також пропадуть, якщо не будемо їх використовувати», – зазначив імунолог.

У грудні минулого року через закінчення строків на Хмельниччині довелося утилізувати понад 12 тисяч доз вакцин. Про це повідомив перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Тюрін.

«У зв’язку із закінченням терміну придатності вакцини в області утилізовано AstraZeneca 10 740 доз, з них з терміном до 31.10.21 року 10 050 доз і з терміном до 30.11.21 року 690 доз. Вакцини Moderna з терміном до 8.12.21 року утилізовано 1 310 доз», – мовиться на офіційній сторінці Хмельницької облдержадміністрації у фейсбуці.

Бустер і додаткова доза: в чому різниця?

Медичні фахівці акцентують увагу на різниці, яка є між поняттями бустерна і додаткова доза.

Додаткова доза:

пропонується людям, які хворіють на важкі недуги, або мають ВІЛ-інфекцію, відтак вони потребують додаткового зміцнення свого імунітету;

її роблять через 1-3 місяці після останнього щеплення;

проводиться тією ж вакциною, що і попереднє щеплення;

сертифікат про вакцинацію не пролонгується.

Бустерна доза:

пропонується людям, щоб підсилити захист їхнього організму внаслідок послаблення ефективності повного курсу вакцинації;

її роблять через 6 місяців після отримання другої дози вакцини;

сертифікат про вакцинацію продовжується на 270 днів.

Які вакцини підходять для бустеру?

Ще наприкінці минулого року в медичних колах не було одностайної думки, якою вакциною проводити бустерне щеплення. На думку голови парламентського комітету з питань здоровֹ’я нації Михайла Радуцького, яку він висловив в ефірі телеканалу «Суспільне», для бустеру краще підходять вакцини на мРНК-платформі – Рfizer або Moderna. Натомість поки не рекомендується вводити векторні вакцини, або вакцини з інактивованим вірусом.

Проте нині, за словами Федора Лапія, є дані, що для бустеру можуть бути використані будь-які вакцини, які є наразі в Україні – Рfizer, Moderna, AstraZeneca та Coronavac. Згідно з рішенням оперативного штабу МОЗ вакцинокерованих інфекцій, а також за рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, бустерну дозу можна вводити тією ж самою вакциною, яка була використана для двох попередніх доз. Також можливе використання змішаних схем вакцинації.

Повний курс вакцинації Coronavac: бустер Coronavac, Рfizer, Moderna, AstraZeneca

Повний курс вакцинації AstraZeneca: бустер Рfizer, Moderna

Повний курс вакцинації Рfizer, Moderna: бустер Рfizer, Moderna, AstraZeneca

Повний курс вакцинації Рfizer, Moderna, AstraZeneca: бустер Coronavac не є добрим.

Чи ефективний бустер?

На думку фахівців, бустерна доза підсилює дію двох попередніх доз і допомагає уникнути тяжкого перебігу ковіду. Попри висновки науковців про підвищену стійкість до вакцин нового штаму «Омікрон», введення бустерної дози знижує ризики госпіталізації, що особливо важливо для людей похилого віку та осіб, що мають супутні захворювання.

«Ми отримуємо все більше даних щодо реальної ефективності бустеру особливо під час домінування «Омікрону». Ті, хто отримав бустерну дозу, на 90% захищені від госпіталізації. Відтак бустер відіграє важливу роль у попереджені тяжкого перебігу захворювання, зумовленого цим штамом», – наголосив Федір Лапій.

У МОЗ прогнозують, що чергова хвиля коронавірусу почнеться в кінці січня, свого піку вона досягне у лютому, а зійде нанівець лише у квітні. Цей спалах буде спричинений «Омікроном», який хоч і характеризується більш стрімкими темпами розповсюдження, ніж його попередники, проте за перебігом хвороби він протікає легше.