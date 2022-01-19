В Україні вперше трансплантовано печінку однорічному малюку

У Дитячій лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова однорічному хлопчику трансплантовано печінку від посмертного донора.

Малюк у віці одного року важив лише 9,5 кілограма. У нього на третьому місці життя був встановлений діагноз ‒ атрезія жовчних протоків, виражена печінкова недостатність. Печінка стала відмовляти, і єдиним виходом для порятунку життя дитини була трансплантація печінки.

За словами медиків, трансплантацію печінки маленьким дітям від посмертного донора в Україні не робили. Члени родини малюка не підходили на донорів. З 27 вересня минулого року дитина з мамою перебувала в лікарні у Львові. Сама сім’я з Прикарпаття.

«У хлопчика був складний цироз печінки, біліарна атрезія – це така вроджена патологія. Жовч не відводиться печінкою і формується цироз. Печінка збільшена в розмірах. Печінка була дуже погана», ‒ говорить Дмитро Харков, трансплантолог клініки «Феофанія».

12 січня стало відомо, що у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні є донор ‒ 44-річний чоловік, у мозку якого розірвалася аневризма. Врятувати пацієнта лікарі не змогли, але сім’я чоловіка підписала згоду на вилучення органів.

Печінка поза тілом «живе» близько 12 годин, і з Вінниці до Львова орган доставили гелікоптером.

Операція з пересадки органу тривала майже 12 годин, її провели лікарі Першого територіального медичного об’єднання Львова і лікарні «Феофанія».

«Ми дуже довго чекали на це. Ми чекали майже девʼять місяців, бо нам виявили цей діагноз у три місяці. Лікували, думали, що полегшення буде, але, на жаль, полегшення жодного нема. Тому ми дуже раді, що сім’я донора погодилася на такий вчинок, це для нас дуже відважно, це шанс, щоб наш Артемчик жив. Він народився здоровим, як усі дітки, червоним, але коли дитина починала більше їсти, то ставала жовтішою, бо у нього жовчні шляхи забиті, і до жовчі не доходила їжа», ‒ говорить мама хлопчика Христина Дзебчук.

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Успішна операція ‒ лише половина шляху, наголошують медики, бо організм дитини виснажений хворобою, наголошує Галина Курило, завідувачка хірургії Дитячої лікарні Першого територіального медичного об’єднання Львова.

«Дитина була практично в критичному стані, і якби не добра воля людей, які згодилися дати їм донорський орган, то напевно сьогоднішнього вдалого дня в нас би не було. А так ми дали шанс Артемкові на життя. Трансплантація – це пів шляху, тепер важливо, щоб орган прижився. Бо дитина важить менше 10 кілограмів, це дуже тяжкий післяопераційний період. Все, що можна було зробити на етапі операції, було зроблено. Тепер залишається, щоб Артемко поборов свої проблеми і вижив», ‒ каже лікарка.

В Україні печінку дитині (це була 16-річна дівчинка) від посмертного донора трансплантували лише раз.