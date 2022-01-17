МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України скасувало вимогу про обов’язкову наявність усіх рутинних щеплень для вакцинації дітей від 12 років проти COVID-19, повідомила пресслужба відомства.

«Відтепер для того, щоб вакцинувати дитину 12-17 років від коронавірусної хвороби, батькам достатньо просто записати її до будь-якого пункту чи центру щеплення», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ кажуть, що із собою треба мати свідоцтво про народження (для дітей 12-13 років) або паспорт та ідентифікаційний код (для дітей 14-17 років) для того, щоб дані про вакцинацію внесли в електронну систему охорони здоров’я. Дітям 12-13 років для щеплення необхідна згода одного з батьків або опікуна.

Повідомляється, що для вакцинованих від COVID-19 також є можливість генерації дитячого COVID-сертифікату.

13 жовтня 2021 року МОЗ рекомендувало щепити дітей від 12 років від коронавірусної хвороби вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень. Вакцина Comirnaty, як заявляють у МРЗ, пройшла усі необхідні дослідження для дітей віком 12-17 років, які довели її ефективність та безпечність.

Наразі вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат.