У МОЗ повідомили про облік загального споживання українцями антибіотиків

Україна починає вести облік загального споживання антимікробних препаратів – усього 29 лікарських засобів, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними відомства, процес формально запустили з 1 січня і це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень.

Повідомляється, що також із квітня запланований старт відпуску та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) лікарські засоби.

«Неправильне і надлишкове вживання протимікробних препаратів (зокрема антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню ефективність. Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ кажуть: скільки антимікробних препаратів споживають українці точно невідомо.

«Проте є аналіз трендів. Відповідно до нього, у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше ніж у 2018 році. Зросли й об’єми продажів таких препаратів в аптеках: із 3,26 млрд грн у 2018 році до 4,36 млрд грн – у 2020», – розповіли у відомстві.

Всесвітня організація охорони здоров’я раніше назвала проблему резистентності однією з десяти глобальних загроз здоров’ю людства. У МОЗ із посиланням на міжнародних експертів кажуть: до 2050 року одна смерть, пов’язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, відбуватиметься кожні три секунди.