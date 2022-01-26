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Новини | Коронавірус

COVID-19: країни Європи фіксують рекордну кількість хворих на тлі поширення «омікрону»

Німеччина – найбільша країна в цій групі – повідомила про 164 тисяч нових випадків 26 січня

Декілька країн Центральної та Східної Європи повідомляють про рекордну кількість заражень коронавірусом на тлі швидкого поширення надзвичайно заразного варіанту «омікрон».

Зокрема, в Болгарії, Чехії, Німеччині, Угорщині, Молдові, Польщі та Румунії 26 січня зафіксували найвищий добовий рівень зараження за період пандемії.

Німеччина – найбільша країна в цій групі – повідомила про 164 тисяч нових випадків. Інші цифри такі:

  • Польща – 53 420 хворих
  • Чехія – 39 614
  • Румунія – 34 255
  • Угорщина – 20 174
  • Болгарія – 12 399
  • Молдова – 5 138 нових випадків

У Польщі заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска повідомив журналістам, що наразі варіант «омікрон» із високою заразністю виявляють у близько 40% випадків.

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Румунія та Болгарія – країни Європейського Союзу з найменшим відсотком вакцинованих людей, 41,2% та 28,7% відповідно, – також мають найбільшу кількість щоденних смертей: 94 у першій та 73 у другій.

У Молдові за минулу добу від COVID-19 померли 24 людини.

За даними Університету Джонса Гопкінса, загалом за час пандемії в усьому світі зафіксували понад 359 мільйонів випадків захворювання на COVID-19, понад 5,61 мільйона людей померли.

Розповсюдження COVID-19 у cвіті. Інтерактивна мапа (оновлюється щогодини)
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