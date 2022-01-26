COVID-19: країни Європи фіксують рекордну кількість хворих на тлі поширення «омікрону»

Декілька країн Центральної та Східної Європи повідомляють про рекордну кількість заражень коронавірусом на тлі швидкого поширення надзвичайно заразного варіанту «омікрон».
Зокрема, в Болгарії, Чехії, Німеччині, Угорщині, Молдові, Польщі та Румунії 26 січня зафіксували найвищий добовий рівень зараження за період пандемії.
Німеччина – найбільша країна в цій групі – повідомила про 164 тисяч нових випадків. Інші цифри такі:
- Польща – 53 420 хворих
- Чехія – 39 614
- Румунія – 34 255
- Угорщина – 20 174
- Болгарія – 12 399
- Молдова – 5 138 нових випадків
У Польщі заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краска повідомив журналістам, що наразі варіант «омікрон» із високою заразністю виявляють у близько 40% випадків.
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Румунія та Болгарія – країни Європейського Союзу з найменшим відсотком вакцинованих людей, 41,2% та 28,7% відповідно, – також мають найбільшу кількість щоденних смертей: 94 у першій та 73 у другій.
У Молдові за минулу добу від COVID-19 померли 24 людини.
За даними Університету Джонса Гопкінса, загалом за час пандемії в усьому світі зафіксували понад 359 мільйонів випадків захворювання на COVID-19, понад 5,61 мільйона людей померли.
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